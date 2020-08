Minder coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in België

In België raken dagelijks gemiddeld 507 mensen besmet met coronavirus, waarmee de dalende trend zich voortzet. Op weekbasis is de afname 20 procent. Ook het aantal nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis daalt licht bekeken over het hele land, op weekbasis van 33 naar 28 per dag.

Wat betreft de besmettingen dalen de weekgemiddelden in alle provincies, in Antwerpen zelfs met 38 procent, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Qua ziekenhuisopnames is in Brussel en Luik nog sprake van een stijging, maar in Antwerpen is dat niet langer het geval.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 schommelt de afgelopen dagen rond de tien, een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor, maar dat kan te maken hebben met de hittegolf.

In België zijn volgens de officiële cijfers 80.178 mensen besmet geraakt. Het longvirus eiste (vermoedelijk) 9976 levens.