Minder auto’s in New Delhi vanwege de smog

In de strijd tegen luchtvervuiling hanteert de Indiase hoofdstad New Delhi de komende twee weken een roulatiesysteem voor het wegverkeer. Alleen auto’s met een even getal op de kentekenplaat mogen maandag de weg op. Dinsdag is het de beurt aan de oneven getallen. Tot ten minste 15 november wordt op die manier steeds afgewisseld, in de hoop de smog te verminderen.

Volgens de autoriteiten van de stad worden zo honderdduizenden auto’s van de weg geweerd. Degenen die toch met een verkeerd nummerplaat de weg opgaan, riskeren een boete van 4000 roepie, omgerekend zo’n 50 euro. Volgens getuigen lijkt het erop dat veel mensen zich maandag aan de regel houden. De ochtendspits was in ieder geval rustig.

Of het ook helpt tegen de smog, is onduidelijk. In 2016 en 2017 werd het systeem ook al gehanteerd. Het is niet de enige maatregel die de stad heeft genomen. De autoriteiten kondigden vorige week een medische noodtoestand af. Scholen zijn maandag dicht, miljoenen mensen hebben speciale maskers gekregen en er gelden restricties voor bouwwerkzaamheden.