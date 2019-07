Milley wordt nieuwe topmilitair VS

Viersterrengeneraal Mark Milley wordt de hoogste legerofficier in de Verenigde Staten. Hij volgt Joseph Dunford in het najaar op als voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven van de Amerikaanse krijgsmacht.

President Donald Trump had de generaal vorig jaar voorgedragen om het over te nemen van Dunford. De Senaat keurde de benoeming van Milley donderdag goed met 89 stemmen voor en 1 tegen. De 61-jarige Milley heeft onder meer dienst gedaan in Irak en Afghanistan. Hij was al de hoogste officier binnen de landmacht.

De Senaat keurde deze week ook de benoeming goed van Mark Esper tot minister van Defensie.