Miljoenendiefstal uit beroemd château

Overvallers hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in het beroemde Château de Vaux-le-Vicomte, circa 35 kilometer ten zuidoosten van Parijs. Ze knevelden de bewoners en gingen er van door met spullen ter waarde van rond 2 miljoen euro, meldde justitie in het nabijgelegen Melun.

De overval in het zeventiende-eeuwse kasteel was vlak voor zonsopgang. De slachtoffers vertonen geen verwondingen, aldus de politie. Het château is nog steeds in beheer van de erfgenamen van de suikermagnaat Alfred Sommier, die het destijds volkomen in verval geraakte kasteel in de negentiende eeuw kocht en in oude luister liet herstellen.

Het château is samen met het enorme park rondom in 20 jaar tijd aangelegd en werd in 1661 overgedragen aan de opdrachtgever Nicolas Fouquet, de minister van Financiën van koning Lodewijk XIV. Die werd jaloers op het pand en op de eigenaar en zou zich erdoor hebben laten inspireren om dit kasteel te overtreffen met de bouw van het paleis van Versailles. Het Openbaar Ministerie in die plaats buigt zich nu over de overval in Vaux-le-Vicomte.