Miljoenen zonder stroom door brand Californië

Miljoenen inwoners van de Amerikaanse staat Californië komen zaterdag zonder stroom te zitten doordat uit voorzorg de elektriciteit wordt uitgeschakeld vanwege grote branden. Gouverneur Gavin Newsom heeft inmiddels voor twee gebieden de noodtoestand uitgeroepen.

De uitschakeling van de stroom is naar verwachting de grootste ooit. „Niemand wil leven zonder elektriciteit”, sprak een woordvoerder van de grootste energiemaatschappij, die er ook niet blij mee is. De energiebedrijven nemen extreme voorzorgsmaatregelen nadat in 2017 en 2018 elektriciteitskabels door weersomstandigheden branden veroorzaakten.

De branden woedden in natuurgebieden bij de stad Los Angeles en in het noorden van de staat in het wijngebied in Sanoma County.