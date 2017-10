Miljoenen voor Rohingya op donorconferentie

De Europese Unie maakt 30 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Rohingya-moslims uit Myanmar die naar Bangladesh zijn gevlucht. De laatste twee maanden zijn ongeveer 600.000 mensen van deze islamitische minderheid Myanmar ontvlucht vanwege geweld van veiligheidstroepen. Er verblijven nu een kleine miljoen Rohingya in de regio rond de Bengaalse stad Cox’s Bazar.

EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) kondigde de bijdrage aan op een VN-donorconferentie in Genève. De EU had eerder al 21 miljoen gereserveerd. Volgens de Verenigde Naties is op korte termijn bijna 370 miljoen euro nodig. De verwachting is dat er op de mede door de EU en Koeweit georganiseerde conferentie nog meer toezeggingen komen. Nederland droeg eerder deze maand 2 miljoen euro bij.

Het geld wordt besteed aan water, voedsel, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Stylianides gaat volgende week naar Bangladesh om EU-hulpprojecten te bezoeken en Rohingya-vluchtelingen te ontmoeten.