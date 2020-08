Miljoenen snelle coronatests in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië komen binnenkort miljoenen snelle coronatests beschikbaar. Dat meldt de Britse regering. Zo’n snelle test moet binnen 90 minuten uitwijzen of iemand besmet is met het coronavirus. Met de test kunnen ook griep en verkoudheid worden aangetoond. „Dat is ook handig voor het geval er in de wintermaanden mogelijk een griepgolf komt, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

Groot-Brittannië is in Europa het zwaarst getroffen door het virus. Tot nu toe raakten meer dan 306.000 mensen besmet en vielen meer dan 46.000 doden als gevolg van de ziekte Covid-19.