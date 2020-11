Miljoenen mensen in lockdown in zuiden Australië

Bijna twee miljoen mensen in het zuiden van Australië krijgen de komende zes dagen te maken met een strenge lockdown. Scholen, horecazaken, winkels en veel andere bedrijven in deelstaat South Australia moeten om middernacht de deuren sluiten. Inwoners krijgen opdracht om thuis te blijven en bruiloftsfeesten worden tijdelijk verboden.

De autoriteiten nemen de ingrijpende maatregel om een lokale uitbraak een halt toe te roepen. Er zijn al 22 coronabesmettingen vastgesteld. Medisch functionaris Nicola Spurrier waarschuwde dat het gaat om een variant van het virus die snel om zich heen kan grijpen. Er zou een incubatieperiode van slechts 24 uur zijn en besmette mensen vertonen volgens haar nauwelijks symptomen. Daarom moet volgens haar onmiddellijk worden ingegrepen.

Australische media berichten dat inwoners van regionale hoofdstad Adelaide direct aan het hamsteren sloegen toen ze hoorden over de lockdown. Bij supermarkten stonden lange rijen. Producten als toiletpapier, mondkapjes, pasta en rijst vlogen de schappen uit. „Dit is compleet onacceptabel. Er is geen reden voor paniekaankopen”, beklemtoonde politiechef Grant Stevens volgens omroep ABC.

Australië heeft het coronavirus in vergelijking met sommige andere landen erg effectief bestreden. Er zijn 27.000 besmettingen vastgesteld, ongeveer evenveel als in het veel kleinere Luxemburg.