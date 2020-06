‘Miljoenen levens gered door lockdowns in Europa’

Lockdowns in Europa hebben waarschijnlijk het leven van meer dan 3 miljoen mensen gered, zeggen onderzoekers van Imperial College London maandag. Deze mensen waren zonder de beperkende maatregelen overleden aan het coronavirus.

De onderzoekers maakten eerder modellen over het aantal besmettingen en doden gebaseerd op de groei in het aantal besmettingen in het begin van de uitbraak. De geregistreerde sterftecijfers zijn een stuk lager dan was voorspeld. Ook is het aantal nieuwe besmettingen per geïnfecteerd persoon begin mei al onder de 1 gekomen door de lockdowns.

„Het is belangrijk dat we meten wat het effect van de maatregelen is geweest, vanwege het ingrijpende effect op de economie en het sociale leven”, aldus de onderzoekers in de samenvatting van hun onderzoek.

Een Amerikaans onderzoek, dat tegelijk met het Britse onderzoek is gepubliceerd, meldt dat de lockdownmaatregelen in China, Zuid-Korea, Iran, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten waarschijnlijk 530 miljoen besmettingen hebben voorkomen. De onderzoekers keken naar het aantal besmettingen voor- en nadat de maatregelen om de verspreiding te voorkomen waren ingevoerd, en zagen dat er aanzienlijk minder mensen besmet raakten.