Miljoenen kinderen in Syrië leven in armoede

In Syrië zijn op dit moment 8,1 miljoen kinderen afhankelijk van noodhulp. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF meldt dit op basis van nieuwe cijfers. Door de burgeroorlog, die al zeven jaar duurt, leven zeven op de tien inwoners van het land in armoede. Dat percentage was nog nooit zo hoog.

Niet alleen de armoede vormt een groot probleem in het land. De winter staat voor de deur en nog steeds worden kinderen vermoord en verminkt. Ook werken zij op het land en worden ze gedwongen op jonge leeftijd te trouwen.

Veel Syrische burgers vluchten en zoeken hun heil in buurlanden als Jordanië en Libanon. Daar is de armoede niet minder. „Zo leeft in Libanon 76 procent van de Syriërs onder de armoedegrens en in Jordanië is dat percentage buiten de officiële kampen zelfs 85 procent.”

UNICEF wil de komende maanden de meest kwetsbare 1,3 miljoen kinderen winterhulp bieden. Dat wil het VN-kinderfonds doen in de vorm van bijvoorbeeld warme kleding en dekens. „Hiervoor heeft de organisatie de komende maanden 45 miljoen euro nodig. Voor deze winterhulp is nog maar 5 miljoen euro binnen.”