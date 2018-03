Miljoenen doen mee aan Spaanse vrouwenstaking

Ter gelegenheid van de internationale dag van de vrouw hebben in Spanje 5,3 miljoen mensen het werk neergelegd om steun aan vrouwen te betuigen, bijvoorbeeld in de strijd tegen lagere betaling of geweld. In heel de wereld zijn er op vrouwendag vrouwenmanifestaties, maar Spanje is het enige land waar de vrouw met steun van de bonden het werk kon neerleggen.

De twee grootste vakbonden kondigden werkonderbrekingen van 2 uur aan, maar andere vakbonden spreken over „een feministische staking” van 24 uur. De vrouwenstaking was ook goed te merken in de media. In radio-uitzendingen waren geen vrouwenstemmen meer te horen en op tv ontbraken presentatrices. Ook zijn in veel overheidsinstellingen en grote bedrijven korte stakingen geweest, berichtte de krant El País. Bij de krant zelf legden vrouwen op de redacties het werk neer en gingen met elkaar op de foto, zo blijkt uit publicaties van hun mannelijke collega’s.