Miljoenen coronatests in een weekend

De West-Chinese regio Kashgar begon zaterdag met het testen van al haar inwoners op het coronavirus. Dat zijn vijf miljoen coronatesten in een paar dagen tijd. Hoe doen ze dat?

Slechts één positieve test was nodig om deze megaklus in gang te zetten. Een 17-jarig meisje dat in een kledingfabriek werkt en geen symptomen had, testte zaterdag toch positief bij een routinetest op haar werk.

Volgens de autoriteiten woonde het meisje op zichzelf en was ze de afgelopen dagen alleen naar een supermarkt geweest. De overheid verwacht daarom ook dat er geen grote besmettingshaard is. Toch plaatste ze zaterdagavond het hele gebied in lockdown en begon ze met het testen van de overwegend Oeigoerse bevolking. Zondag waren 2 miljoen inwoners getest, waarbij 138 personen positief werden bevonden, die geen van allen symptomen hadden. Dinsdagmiddag zat het werk er op; de overheid verklaarde alle inwoners te hebben getest.

Volgens dr. Anna Hayes, hoogleraar politiek en internationale relaties aan de Australische James Cook University, moeten mensen de getallen die de Chinese overheid noemt „met een korreltje zout nemen.”

Tegenover de Engelse krant The Guardian noemde ze het ongeloofwaardig en verdacht dat een minderjarig meisje alleen woont in een Oeigoers gebied waar onder andere overtuigend bewijs van dwangarbeid is.

Hoewel fabrieken in de regio hun voorzorgsmaatregelen namen tegen het virus, geldt dit volgens Hayes niet in de woonomgeving van de arbeiders, waar ze gezamenlijk eten en slapen.

Hayes vermoedt dat de Chinese overheid een grotere corona-uitbraak stil wil houden om paniek te voorkomen. Daarnaast speelt de internationale beeldvorming volgens haar een rol. China zou verdere verontwaardiging over rondom de discriminatie van de Oeigoerse bevolking, willen voorkomen. Volgens de Verenigde Naties onderdrukt het Chinese regime de moslimminderheid in West-China.

Epicentrum

Ongeloofwaardige cijfers of niet, de tests gingen door. Om het proces te versnellen namen onderzoekers de proeven in groepen af. Zodra een tiental tests zijn afgenomen, controleert een laboratorium of de testen negatief zijn. Wanneer er een positieve uitslag tussen zit, wordt de hele groep opnieuw getest, om te controleren wie het virus onder de leden heeft.

Kashgar is niet de eerste enorme testklus voor de Chinese overheid. In mei werden de 11 miljoen inwoners van het epicentrum van de corona-uitbraak, Wuhan, ook al getest. Verder testten gezondheidsautoriteiten eerder in oktober de miljoenenstad Qingdao, met 9 miljoen inwoners.

Volgens de officiële cijfers kent China op dit moment ruim 85.000 coronabesmettingen. Mensen die wel positief testen, maar geen symptomen hebben, nemen de Chinese autoriteiten niet mee in deze telling.