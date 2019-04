„Miljoenen boeken vernietigd in Libië”

Miljoenen schoolboeken zijn vernietigd tijdens de strijd om de Libische hoofdstad Tripoli. Raketvuur trof opslagloodsen van het ministerie van Onderwijs, zegt een regeringsfunctionaris.

Bij de stad woedt een strijd tussen milities en de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar. Zij proberen Tripoli in handen te krijgen. Bij beschietingen en luchtaanvallen zijn ook burgerdoelen geraakt, zoals woongebouwen en een school.

De bron rond de regering zegt dat ruim 3 miljoen schoolboeken zijn vernietigd door de raketbeschieting van zondagavond. Het VN-Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken spreekt in een tweet over 5 miljoen vernietigde boeken en examens.

Bij het offensief van de krijgsheer Khalifa Haftar om de Libische hoofdstad Tripoli in te nemen, zijn tot dusver zeker 147 doden gevallen. Ook raakten 614 mensen gewond, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag.

De machtige krijgsheer Haftar gaf zijn manschappen begin april opdracht voor een offensief om de hoofdstad in handen te krijgen. In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. Die is voor de verdediging van de stad afhankelijk van milities.

Door de aanhoudende gevechten zijn meer dan 18.000 mensen ontheemd geraakt, blijkt uit de laatste cijfers van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft teams gestuurd om ziekenhuizen bij de hoofdstad te ondersteunen. Die worden geconfronteerd met een toestroom van slachtoffers.

De internationale gemeenschap riep Haftar op zijn offensief te staken. Zowel de VN-Veiligheidsraad als de zeven landen die de G7 vormen spraken hun zorgen uit over het toenemende geweld. De VS trok een deel van zijn militairen, die Libische eenheden steunden in de strijd tegen IS, terug.