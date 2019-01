Miljoen schadevergoeding voor ‘autodief’ VS

Een Amerikaan heeft een schadevergoeding gekregen van omgerekend 1 miljoen euro omdat hij door de politie onterecht was gearresteerd voor het stelen van een auto. Het voertuig bleek namelijk zijn wettelijk eigendom.

Een buurvrouw had de politie getipt nadat ze toenmalig student Lawrence Crosby in 2015 in de plaats Evanston had zien rommelen aan de auto en had zien instappen. De vrouw zette zelfs de achtervolging in om de politie te kunnen vertellen waar de vermeende autodief was.

Crosby moest uiteindelijk met de handen omhoog uitstappen toen hij aankwam bij een wetenschappelijk gebouw van zijn universiteit. Toen hij daarna niet snel genoeg op de grond ging liggen, werd hij hardhandig geholpen door de politie. Die ontdekte dat de auto gewoon van de student was maar nam hem toch mee omdat hij zich zou hebben verzet tegen zijn arrestatie en niet had gehoorzaamd.

De student diende een klacht in. De voorstad van Chicago gooide het op een akkoordje met Crosby en kende hem het miljoen toe.