Miljoen Oekraïners op vakantie naar de Krim

Ondanks de bekoelde relatie tussen Rusland en Oekraïne zijn dit jaar al een miljoen Oekraïense toeristen op vakantie geweest naar het schiereiland de Krim, meldt het Russische persbureau Tass. De Krim, die eerst bij Oekraïne hoorde, werd in 2014 geannexeerd door de Russen.

Afgelopen zomer is de Oekraïense toeristenstroom verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Alleen al in juli gingen dagelijks zo’n 11.000 Oekraïners de grens over naar de Krim.

In totaal kwamen 6,6 miljoen toeristen dit jaar naar het schiereiland, een toename van tien procent ten opzichte van 2018. Zeker 57 procent daarvan kwam via de Krimbrug, die in mei vorig jaar werd geopend. Andere toeristen kozen het vliegtuig. Ook het aantal Europese en Aziatische toeristen die de Krim bezoeken neemt toe.

Veel landen vinden dat de Krim nog bij Oekraïens grondgebied hoort. Rusland is het daar niet mee eens en eiste het eiland op. De Krim werd in 1954 door de voormalig Russische president Chroesjtsjov zelf aan Oekraïne gegeven als blijk van vriendschap.