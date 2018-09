Miljoen mensen aan oostkust VS geadviseerd te vertrekken om orkaan

Aan de oostkust van de Verenigde Staten is meer dan een miljoen mensen geadviseerd te vertrekken vanwege de naderende orkaan Florence. De krachtige orkaan wordt donderdag aan land verwacht in North en South Carolina. Daar is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, alsook in Virginia en Maryland.

Henry McMaster, gouverneur van South Carolina, schat dat een miljoen inwoners langs de kust hun heil hoger op moeten zoeken in zijn staat. In North Carolina gaat het vooralsnog om 50.000 evacués die op de langgerekte eilanden wonen voor de kust. Verwacht wordt dat op deze Outer Banks meer eilandbewoners hun huis moeten verlaten. Grote golven klappen daar al neer op de wegen die achter de duinen liggen.