Miljoen handtekeningen tegen schorsing Brits parlement

De petitie tegen de geplande schorsing van het Britse parlement is binnen enkele uren meer dan een miljoen keer getekend. De handtekeningenactie werd woensdag online gezet en rond middernacht (Nederlandse tijd) was de teller de grens van een miljoen al gepasseerd.

De petitie staat op een website van het Britse parlement. Dat moet een debat overwegen als meer dan 100.000 mensen tekenen. Die grens is ruimschoots gehaald. The Independent bericht dat het aantal ondertekenaars per uur op enig punt opliep tot bijna 90.000.

De indiener schrijft dat het parlement niet geschorst of ontbonden mag worden tenzij „voldoende” brexituitstel is geregeld of het Britse vertrek uit de EU helemaal niet meer doorgaat. De huidige brexitdeadline is 31 oktober. Dat is over 64 dagen.

Het parlement is op verzoek van premier Boris Johnson in september en oktober meerdere weken geschorst. Daar ontstond grote ophef over. Parlementariërs hebben daardoor minder vergadertijd in de aanloop naar de brexit.