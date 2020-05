Miljoen besmettingen in Latijns-Amerika waarvan helft in Brazilië

In Brazilië zijn inmiddels meer dan een half miljoen besmettingen met het coronavirus bekend. Dat is de helft van het totaal in Latijns-Amerika waar nu meer dan een miljoen coronagevallen zijn geregistreerd.

Volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid telt het land nu 514.849 besmettingen. Dat zijn er 29.314 meer dan 24 uur geleden. Een dag eerder werd er een stijging geconstateerd van 28.834. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen, gekeken naar het aantal besmettingen.

In totaal kwamen er 480 sterfgevallen bij, waardoor het totale aantal overledenen door het coronavirus op 29.314 kwam. Alleen in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Italië overleden meer mensen aan het virus.

In Latijns-Amerika werd de grens van een miljoen besmettingen gepasseerd. In totaal zijn er nu 1.016.828 coronagevallen bekend.