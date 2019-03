Miljoen Algerijnen bij zesde presidentsprotest

Op de zesde achtereenvolgende vrijdag van protesten tegen de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zijn een miljoen mensen de straat op gegaan. Het is de grootste demonstratie sinds de onrust begon zes weken geleden.

De demonstranten eisen onder meer een verandering van het systeem en het einde aan het bewind van de president, die in een rolstoel zit sinds hij in 2013 een beroerte kreeg. Hij verschijnt zelden in het openbaar.

De regerende partij FLN zei eerder het idee te steunen van de baas van het leger om Bouteflika ongeschikt te verklaren voor de functie van staatshoofd.

De protesten worden steeds massaler, nadat Bouteflika de presidentsverkiezingen voor april voor onbepaalde tijd had uitgesteld. De 82-jarige leider zal zich niet herkiesbaar stellen voor een vijfde termijn. Omdat ook de verkiezingen zijn afgeblazen, kan Bouteflika voorlopig echter gewoon blijven zitten. Critici verwijten hem de grondwet aan zijn laars te lappen door zo zijn ambtstermijn te verlengen.