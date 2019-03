Miljardenplan voor beschermen Manhattan

Burgemeester Bill de Blasio van New York wil 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) uittrekken voor het uitbreiden van de zuidoostpunt van Manhattan. In een artikel in New York Magazine legt De Blasio uit dat het nieuwe land hoger komt te liggen dan de huidige kustlijn.

Met de maatregel hoopt De Blasio Manhattan beter te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deskundigen verwachten dat de risico’s op overstromingen groter worden door het stijgen van de temperaturen.

South Street Seaport en het financieel district in de oosthoek van Manhattan liggen 2,4 meter boven zeeniveau. In 2012 liep dit gebied onder water door toedoen van de orkaan Sandy. Daardoor ontstond voor miljarden aan schade.