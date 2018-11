Miljarden lastenverlichting Duitse gezinnen

De Bondsdag heeft donderdagavond ingestemd met miljarden aan lastenverlichting voor Duitse gezinnen. De kinderbijslag gaat met ingang van 1 juli 2019 met 10 euro per maand omhoog. Daarnaast stijgen de belastingvrije voet en de kinderaftrek aanzienlijk en worden de tarieven voor de inkomensschalen aangepast. In totaal gaan de families die van de maatregelen profiteren, als ook de Bondsraad (senaat) akkoord gaat, jaarlijks 9,8 miljard euro minder belasting betalen.

SPD-afgevaardigde Michael Schrodi sprak tevreden van een sterk staaltje familiepolitiek. De oppositie had kritiek en noemde de plannen ontoereikend, onder meer omdat de ontvangers van een bijstandsuitkering er geen baat bij hebben. Lisa Paus van de Groenen klaagde dat in Duitsland 3 miljoen kinderen in armoede leven. En juist hun ouders krijgen er geen cent bij door de beloofde belastingverlaging.