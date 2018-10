Miljardair Soros strijkt neer in Berlijn

De Open Society Foundations (OSF) van filantroop en miljardair George Soros is verhuisd naar Berlijn en is daar begonnen met werken. Volgens Duitse media gaat het voorlopig om tachtig medewerkers en hun familie, maar zullen uiteindelijk 150 mensen voor de stichting in de Duitse hoofdstad werken.

Soros, een uit Hongarije afkomstige overlevende van de Holocaust, verhuisde zijn stichting van Boedapest naar Duitsland vanwege het „steeds repressiever wordende politieke en juridische klimaat” in het Centraal-Europese land. De stichting zet zich in voor onder meer mensenrechten en democratisch bestuur.

Soros lag vanwege zijn scherpe kritiek lange tijd overhoop met de regering van Viktor Orban. Volgens OSF was sprake van een haatcampagne tegen de organisatie. Soros’ foundation heeft verder vestigingen in New York, Washington en Londen.