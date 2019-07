Miljardair Ross Perot overleden

De Amerikaanse miljardair Ross Perot is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij deed in de jaren negentig twee keer als onafhankelijke kandidaat mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar verloor beide keren van Bill Clinton.

De familie van Perot meldt dat hij dinsdagochtend vroeg stierf in zijn huis in Dallas, omringd door gezinsleden. Hij overleed volgens een woordvoerder aan de gevolgen van leukemie.

Zakenblad Forbes schatte het vermogen van Perot in april op 4,1 miljard dollar (circa 3,6 miljard euro). De Texaan richtte in 1962 het bedrijf Electronic Data Systems op. Dat werd later overgenomen door General Motors. Ook stond hij aan de basis van Perot Systems, dat in 2009 voor miljarden is verkocht aan Dell.

Perot deed in 1992 voor het eerst mee aan de presidentsverkiezingen en keerde zich onder meer tegen de begrotingstekorten van de federale overheid. Hij bleek populair onder kiezers die zich niet aangetrokken voelden tot de partijen die de politiek domineerden: de Republikeinen en de Democraten. Perot kreeg in 1992 zo’n 19 procent van de stemmen.

Oud-president George W. Bush reageerde dinsdag bedroefd op het overlijden van de politieke rivaal van zijn vader.