Miljardair Icahn stopt als adviseur Trump

De Amerikaanse zakenmagnaat Carl Icahn (80) is opgestapt als speciaal adviseur van president Donald Trump. Icahn was na het aantreden van Trump benoemd tot adviseur voor zakelijke regelgeving, maar lag onder vuur van enkele Democraten die vragen opwierpen over conflicterende belangen van de miljardair. Zij wilden een onderzoek naar belangenverstrengeling van de man wiens vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard dollar.

In een brief aan Trump schreef Icahn vrijdag dat hij „in tegenstelling tot insinuaties van een handvol Democratische critici nooit heeft geprofiteerd” van zijn positie.