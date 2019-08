„Miljardair Epstein heeft zelfmoord gepleegd”

De van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein is dood. Hij beroofde zich van het leven in zijn cel in New York, berichten Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen.

De autoriteiten arresteerden Epstein eerder dit jaar. Aanklagers stelden dat hij tientallen minderjarige meisjes seksueel heeft uitgebuit. De miljardair hing een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd.

De 66-jarige zakenman zou vorige maand ook al gewond zijn aangetroffen in zijn cel. Hij had toen verwondingen aan zijn nek. Epstein stond sindsdien onder verscherpt toezicht om zelfdoding te voorkomen, melden bronnen.