Miljard euro schade in Duitsland door storm

De storm die vorige week over delen van Noord-Europa trok, heeft in Duitsland voor een miljard euro schade berokkend. Dat hebben de Duitse verzekeraars becijferd. Gebouwen liepen voor 900 miljoen euro schade op, terwijl 100 miljoen nodig is voor beschadigde voertuigen.

De storm was niet de zwaarste die Duitsland ooit trof, dat was een storm in 2007 die voor 2 miljard schade veroorzaakte.

Nederlandse verzekeraars beraamden de schade van de storm vorige week op 90 miljoen euro voor gebouwen en voertuigen. Bedrijven leden voor 30 miljoen schade en de meldingen uit de landbouwsector komen op circa 20 miljoen.