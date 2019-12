Militie richt weer slachtpartij aan in dorp Oost-Congo

Een dag nadat in het Oost-Congolese dorp Ndombi 22 mensen werden gedood door de militie ADF, zijn niet ver daarvandaan in Kimango elf mensen gedood door dezelfde groepering. Lokale bewoners zijn boos over het gebrek aan bescherming door de VN-vredesmissie in de regio.

„De lichamen in Ndombi waren nog niet eens begraven toen er alweer burgers werden gedood”, zegt een lokale bestuurder. De militieleden kwamen aan het begin van de ochtend het dorp binnengereden. „Ze maakten mensen af met geweren en machetes”, aldus een leider van het dorp. Volgens de leider raakten nog zeker negen mensen gewond.

Een inwoner van Kimango zag de slachtpartij gebeuren. „De militieleden gingen er direct vandoor toen het leger het dorp binnen kwam rijden.”

In Beni, de grootste stad in de regio, demonstreren mensen bij het kantoor van MONUSCO, de VN-vredesmissie in Oost-Congo. Er nemen meer dan 15.000 militairen deel aan de missie. Daarmee is die een van de grootste van de VN.

De ADF bestaat sinds 1995 en werd opgericht als rebellengroepering tegen de Oegandese president Yoweri Museveni. De recente aanvallen van het ADF bemoeilijken het bestrijden van ebola in de regio, waar in verschillende plaatsen een uitbraak van de ziekte is.