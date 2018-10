Militanten laten Japanse journalist vrij

Een Japanse journalist die in 2015 in Syrië verdween, is vrijgelaten door militanten die hem gegijzeld hielden. Het gaat om de 44-jarige Jumpei Yasuda. Op een video vertelt hij dat hij in Turkije is en dat hij zich goed voelt.

De Japanse regering bevestigde woensdag zijn vrijlating. Yasuda zou al die tijd zijn vastgehouden door Hay’at Tahrir al-Sham, het vroegere al-Nusra Front. Dat staat bekend om ontvoeringen van buitenlanders in ruil voor losgeld.

Yasuda zit nu in een Turks immigratiecentrum. Hij verkeert volgens Japan in goede gezondheid.