Militanten doden 47 mensen in noordwesten van Nigeria

In het noordwesten van Nigeria hebben gewapende mannen zaterdag 47 mensen gedood bij aanvallen op drie dorpen in de staat Katsina. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt.

„Gewapende bandieten hebben de aanvallen uitgevoerd”, aldus de politie in een verklaring. „We hebben berichten binnen gekregen over georganiseerde aanvallen die tegelijk plaatsvonden in de dorpen Danmusa, Dutsenma en Safana.”

Dergelijke aanvallen komen vaker voor in het noordwesten van Nigeria en hebben het afgelopen jaar aan zeker honderd mensen het leven gekost. De Nigeriaanse regering stuurt extra politieagenten en militairen naar de regio om de situatie onder controle te krijgen.