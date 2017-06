Militanten bezetten school Filipijnen

Militanten met banden met Islamitische Staat (IS) hebben een school in het zuiden van de Filipijnen bestormd. Ze houden verschillende leerlingen gegijzeld, aldus de politie.

Driehonderd gewapende mensen, onder wie leden van de Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), bestormden de school in Pigcawayan op het Filipijnse eiland Mindanao.

Op Mindanao is het al weken onrustig. Eerder deze maand werden speciale Amerikaanse eenheden ingezet, in de strijd tegen extremisten op het eiland. Op 23 mei vielen jihadisten met banden met IS de stad Marawi binnen.