Militanten bevrijden 900 gevangenen in Congo

Gewapende mannen hebben ongeveer 900 gevangenen bevrijd in de Democratische Republiek Congo. Ze vielen dinsdag de gevangenis in Beni aan.

Volgens lokale autoriteiten is een islamistische militante groepering verantwoordelijk voor de bevrijdingsactie. De aanvallers gebruikten lasapparaten om de deuren van het complex in het oosten van Congo open te krijgen, waarna de meeste gevangenen vluchtten. Er bleven meer dan honderd gevangenen achter.

In het oosten van Congo is het al jaren onrustig en er zijn diverse milities actief die de controle over het gebied betwisten. De regio is rijk aan bodemschatten.

Volgens de burgemeester van Beni, een stad in het noordoosten van Congo, werd de aanval uitgevoerd door een „groot aantal” militanten en zit de Allied Democratic Forces (ADF) achter de bevrijdingsactie. Dat is een Oegandese strijdgroep die opereert vanuit het dichtbeboste grensgebied nabij de grens met Oeganda. Volgens cijfers van de VN is de ADF verantwoordelijk voor de dood van meer dan duizend burgers sinds het begin van 2019.

De aanval is nog niet door een groepering opgeëist.