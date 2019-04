Militante islamisten gedood in Bangladesh

Bij een actie van veiligheidstroepen in Bangladesh zijn maandag zeker twee verdachten omgekomen die deel zouden hebben uitgemaakt van een islamitische terreurgroep. De groep zat achter een dodelijke aanval op een café in Dhaka in juli 2016 waarbij 22 mensen, voornamelijk buitenlanders, werden gedood.

De politie omsingelde maandag na tips een woning in de hoofdstad Dhaka. „Toen onze troepen op de deur klopten, schoten aanwezigen in het pand op onze mensen in plaats van dat ze opendeden”, aldus een woordvoerder van de speciale politie-eenheid RAB. Vervolgens vond er een zware explosie plaats waardoor de muren uit het huis werden geblazen.

Bomexperts van de politie vonden de resten van twee mensen die door de klap aan stukken waren gereten. Vier mensen zijn opgepakt en worden ondervraagd.

De actie is onderdeel van het zerotolerancebeleid van de regering in Bangladesh dat sinds juli 2016 van kracht is ten aanzien van radicale groeperingen. Sinds de aanslagen op eerste paasdag in Sri Lanka zijn ook in Bangladesh de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd.