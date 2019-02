Militairen Venezuela blokkeren grens met Colombia

Venezolaanse militairen hebben woensdag met behulp van twee opleggers een belangrijke grensovergang tussen Colombia en Venezuela gesloten.

Het gaat om een nieuwe autosnelwegbrug aan de zuidoostkant van de Colombiaanse grensstad Cucuta, circa 385 kilometer van de hoofdstad Bogota.

De Las Tienditasbrug en -grensovergang zijn in 2016 gereedgekomen, maar officieel nog nooit open geweest. Het grensverkeer gaat vooralsnog over de oude brug in de plaats Cucuta. Activisten wilden echter de nieuwe brug gebruiken om humanitaire hulp naar Venezuela te brengen. Plaatselijke media meldden vanuit Cúcuta dat de autoriteiten er een verzamelplaats voor hulp aan het buurland inrichten. Ze verwachten uit binnen- en buitenland tientallen tonnen hulpgoederen.

Militair ingrijpen

De humanitaire hulp is onderdeel van de campagne van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido om het regime van Nicolas Maduro ten val te brengen. Maduro wil geen humanitaire hulp, maar eist opheffing van sancties. Hij stelt ook dat de hulp slechts een voorbode is van buitenlands militair ingrijpen.

De Verenigde Staten waarschuwden onlangs al dat militair ingrijpen in Venezuela een reële optie is. Rusland is daar fel op tegen.

Guaido is voorzitter van het in 2017 door Maduro aan de kant gezette parlement. Hij riep zich 23 januari tijdens massale protesten tegen het autoritaire regime uit tot interimpresident. Hij heeft als ‘president’ snel steun gekregen van de twee grootste landen van Noord-Amerika en de belangrijkste in Zuid-Amerika en ook van een reeks Europese landen inclusief Nederland.

In Venezuela heerst honger en gebrek door jarenlang wanbeleid en corruptie. Dat wanbeleid werd al ingezet door de vorige president Hugo Chavez en is voortgezet door het huidige staatshoofd Nicolas Maduro. Het gehate regime overleeft door de betrokkenheid van zijn hoge militairen bij het verhandelen van de bodemschatten, bij gesjoemel met de officiële wisselkoers van het vrijwel waardeloze geld en bij internationale cocaïnesmokkel. Ook werden betogers hardhandig aangepakt.