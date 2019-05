Militairen ‘moe van macht’ in Soedan

De militairen die de macht hebben in Soedan, willen die zo snel mogelijk overdragen aan een democratisch gekozen regering. Dat is tenminste wat de tweede man van de machthebbers woensdag verkondigde.

"We zijn moe geworden. We willen de macht liever vandaag nog dan morgen overdragen’’, meldde Mohamed Hamdan Dagalo, de tweede man van de militaire raad die aan de macht kwam na het gedwongen vertrek van president Omar al-Bashir.

Ondertussen zijn de gesprekken tussen de militairen en vertegenwoordigers van oppositiepartijen en protestgroepen voorlopig vastgelopen. Die eisen dat burgers de zeggenschap krijgen over een onafhankelijk orgaan dat de overgang naar democratie de komende drie jaar in goede banen leidt. Er is nog geen nieuwe datum voor verdere gesprekken geprikt.