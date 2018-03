Militairen ingezet bij onderzoek Skripal

Het Britse leger zet ongeveer honderd militairen in bij het onderzoek naar de vergiftiging van de ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter. Het gaat onder anderen om militairen die een speciale training hebben gehad in chemische oorlogsvoering.

De militairen gaan helpen bij het opruimen van spullen op de plek van het incident. Dat kan een gevaarlijke klus zijn, aldus Britse media vrijdag. Skripal en zijn dochter Joelia liggen nog steeds in het ziekenhuis en hun toestand is volgens de Britse regering nog steeds ernstig.

In beschermende kleding onderzoeken de specialisten de bank waarop de de 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter zondagavond bewusteloos werden gevonden, bij een winkelcentrum in Salisbury. Het huis en de auto van Skripal worden afgeschermd, evenals het graf van zijn vrouw en zoon op een begraafplaats in Salisbury.