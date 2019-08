Militairen gedood bij aanval op basis Jemen

Zeker negentien militairen zijn om het leven gekomen tijdens gevechten op een basis in het zuiden van Jemen. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten zeggen dat strijders van Al-Qaeda de aanval uitvoerden.

Gewapende mannen bestormden de basis in de provincie Abyan en wisten daar uren stand te houden. Daarna arriveerden versterkingen en zouden de aanvallers zijn gedood. De lokale tak van de terreurorganisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeëist en zegt gebouwen op de basis te hebben „opgeblazen”.

Een anonieme overheidsfunctionaris stelt dat Al-Qaeda het recente geweld in Aden aangreep om zelf de aanval te openen. In die belangrijke havenstad vielen donderdag tientallen doden bij twee afzonderlijke incidenten: een aanslag op een politiebureau en een aanval op een kamp van de veiligheidstroepen. Die laatste aanval is opgeëist door Houthi-rebellen.