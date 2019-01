Militairen Gabon bezetten staatsradio

LIBREVILLE (ANP/RTR)- Militairen hebben in Gabon de staatsradio bezet en hun ongenoegen duidelijk gemaakt over president Ali Bongo. Het lijkt te gaan om een couppoging. Een bron rond de regering zegt dat schoten zijn gelost bij de nationale televisie.

Bongo (59) is momenteel in Marokko, waar hij herstelt na een beroerte. Zijn familie maakt al een halve eeuw de dienst uit in het West-Afrikaanse land. Ali Bongo volgde in 2009 zijn overleden vader Omar Bongo op, die sinds 1967 over het Afrikaanse land had geregeerd.

Een luitenant zei op de radio dat de oudejaarstoespraak van Bongo de vraag heeft opgeroepen of hij zijn taken nog wel uit kan voeren. De president erkende in die speech dat hij gezondheidsproblemen heeft en sprak soms onduidelijk.