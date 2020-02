Militaire oefening VS-Thailand van start gegaan

In Thailand is afgelopen dinsdag ”Cobra Gold 2020” van start gegaan. De grote miltaire oefening tussen het leger van de Verenigde Staten en Thailand begon na de openingsceremonie op de militaire basis Akathotsarot in de Thaise provincie Phitsanulok.

Naast Amerika en Thailand doen ook Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore en Zuid-Korea mee aan de belangrijkste onderdelen van Cobra Gold. Daarnaast zijn nog eens 22 andere landen bij de oefening betrokken – 9630 militairen in totaal.

De organisatoren van Cobra Gold hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De oefening duurt tot 6 maart.