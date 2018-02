Militaire oefening VS en Zuid-Korea in april

Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden begin april een gezamenlijke militaire oefening die was uitgesteld wegens de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Dat heeft een veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president tegen persbureau Yonhap gezegd.

,,De oefeningen zullen van start gaan in de eerste week van april", zei Moon Chung-in tijdens een seminar in Washington. ,,Als er gesprekken komen tussen de VS en Noord-Korea voordat de oefeningen beginnen, zou er een compromis over die oefeningen kunnen worden gesloten."

Zuid-Korea en de VS houden hun gezamenlijke oefeningen meestal in maart en april, waaraan zo'n 17.000 Amerikaanse troepen en meer dan 300.000 Zuid-Koreaanse militairen deelnemen.