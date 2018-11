Militaire oefening VS en Zuid-Korea beperkt

De gezamenlijke militaire voorjaarsoefening van de Verenigde Staten en Zuid-Korea zal in 2019 minder groot van opzet zijn dan de afgelopen jaren. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis zei woensdag dat daartoe is besloten om het diplomatieke overleg met Noord-Korea niet te belasten.

Aan de voorjaarsoefening ‘Foal Eagle’ doen jaarlijks duizenden militairen van de VS en Zuid-Korea mee. Daarbij gaat het onder meer om grondtroepen, de marine, de luchtmacht en speciale eenheden. „Foal Eagle wordt een beetje aangepast tot een niveau dat niet schadelijk zal zijn voor de diplomatie”, aldus Mattis. Hij zei niet op welke wijze de oefening wordt beperkt.

Sinds de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni in Singapore hebben de VS meerdere legeroefeningen met Zuid-Korea afgezegd om de verhoudingen met Noord-Korea niet verstoren.