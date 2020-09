Militaire oefening met NAVO-soldaten in Litouwen

Te midden van spanningen in het naburige Wit-Rusland is maandag in Litouwen een militaire oefening begonnen met 950 soldaten uit tien NAVO-landen. Naast Litouwse troepen nemen ook eenheden uit Frankrijk, Polen en de VS deel aan de twee weken durende luchtverdedigingsoefening ‘Tobruq Legacy 20’.

Het doel van de oefening, die loopt tot 25 september, is het verbeteren van de samenwerking tussen de strijdkrachten van de NAVO-landen op het gebied van luchtverdediging vanaf de grond. Daartoe hebben de geallieerden tijdelijk verschillende luchtverdedigingssystemen naar Litouwen verplaatst.

„Tobruq Legacy 2020 is een lang geplande defensieve oefening die geen verband houdt met de huidige gebeurtenissen in de regio”, aldus een verklaring van het Amerikaanse leger in Europa met het oog op de situatie in Wit-Rusland. In de voormalige Sovjetrepubliek zijn er sinds de omstreden presidentsverkiezingen begin augustus massale protesten tegen het autoritair regerende staatshoofd Aleksandr Loekasjenko.

In Litouwen zijn onlangs nieuwe eenheden van het Amerikaanse leger aangekomen voor verschillende militaire oefeningen die gepland waren voor de herfst. Loekasjenko, die onder druk is komen te staan, beschuldigde de NAVO ervan troepen te stationeren aan de grens met Wit-Rusland. De militaire alliantie spreekt dit tegen.