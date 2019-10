Militaire leiders Rusland en VS overleggen

De chefs van de Amerikaanse en Russische strijdkrachten hebben getelefoneerd en het volgens Russische media over zaken van wederzijds belang gehad. Het gesprek van generaal Mark Milley en generaal Valeri Gerasimov volgt op het besluit van de Amerikaanse president militairen terug te halen uit het noorden van Syrië waar ze Koerdische milities steunden. Naar dat gebied zijn Syrische legereenheden gestuurd die door Rusland worden gesteund.

Trumps terugtrekking nam voor Turkije de belemmering weg de Syrisch-Koerdische milities langs de grens in Syrië aan te vallen. Volgens Ankara gaat het om terroristen, verwant aan de Turks-Koerdische PKK. De Syrische Koerden hebben zich tot de centrale regering in Damascus gewend. Die wordt gesteund door Rusland dat veel militairen en materieel in Syrië heeft.

Het Kremlin heeft maandag Turkije gewaarschuwd dat de acties in het noorden van Syrië proportioneel moeten zijn. Een naaste medewerker van president Poetin zei dat Turkije geen problemen mag veroorzaken voor de pogingen de burgeroorlog in Syrië te beëindigen.