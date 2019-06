Militaire hulp bij watersnood in Siberië

Na droogte en bosbranden is de regio rond het Baikalmeer getroffen door een nieuwe natuurramp: watersnood. Door dagenlange regenval staan inmiddels zo’n vijftig dorpen en stadjes onder water. Er zijn verscheidene doden en vermisten te betreuren. Het ministerie van Defensie is bereid militairen naar het gebied in Siberië te sturen om de bevolking te helpen, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zondag.

Door de aanhoudende zondvloed zijn meer dan 4000 huizen gebouwen, talrijke bruggen en wegen beschadigd of verwoest. In totaal zijn zeker 10.000 mensen getroffen door de overstromingen. Die kunnen nog erger worden omdat er meer regen wordt verwacht.

President Vladimir Poetin zag met eigen ogen de ernst van de situatie. Op de terugweg van de G20-top in Japan maakte hij zaterdag een tussenlanding in Bratsk en beloofde steun. Hij spoorde de lokale autoriteiten aan de bureaucratie te vergeten en zo snel mogelijk de infrastructuur en de stroomvoorziening te herstellen. Verder is er behoefte aan medische zorg, voedsel, drinkwater en noodopvang.