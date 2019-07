Een helikopter van de Duitse strijdkrachten, de Bundeswehr, is neergestort bij de plaats Aerzen, circa 50 kilometer ten zuidwesten van Hannover. De plaatselijke politie vreest volgens Duitse media dat er ten minste één dode te betreuren is.

Een week geleden kwamen twee gevechtsvliegtuigen van de Bundeswehr in het noorden, niet ver van Rostock, met elkaar in botsing. Daarbij is één dode gevallen.