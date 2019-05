Militaire actie in Venezuela optie voor VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemt militair ingrijpen in Venezuela een optie. Als de onrust in het Zuid-Amerikaanse land aanhoudt, kunnen de Verenigde Staten een militaire interventie starten.

„Als dat nodig is, dan is dat wat we doen”, zei Pompeo tijdens een interview met Fox News over militair ingrijpen. „Toch gaat onze voorkeur uit naar een vreedzame machtsoverdracht.”

Pompeo meldde dinsdag dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro op het punt stond het land uit te vluchten, maar dat Rusland hem opriep te blijven. De Russen hebben dit ontkend en afgedaan als „propaganda-oorlog”.