Militair vliegtuig stort neer in Algerije: 257 doden

Bij een crash met een Algerijns militair vliegtuig zijn woensdag volgens de staatstelevisie 257 mensen om het leven gekomen. Het toestel verongelukte kort na het opstijgen in een vlak, onbewoond gebied.

Het toestel, een Iljoesjin-76 van Russische makelij, stortte neer op het vliegveld van Boufarik. De oorzaak was woensdagmorgen nog niet bekend. Het leger kondigde een onderzoek aan naar de oorzaken van de crash.

Boufarik ligt ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers, bij de Middellandse Zee. Het vliegtuig was op weg naar Bechar in het zuidwesten van het land.

Lokale media meldden woensdagmorgen dat er ambulances ter plaatste waren die gewonde inzittenden naar het ziekenhuis brachten. Dat zou wijzen op overlevenden.

In 2014 kwamen er bij een crash met een militair toestel in Algerije 77 mensen om. Het betrof toen een Hercules C-130 die neerstortte in de bergen van de provincie Oum al-Bouaghi. De autoriteiten kondigden daarop drie dagen van nationale rouw af.