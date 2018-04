„Militair vliegtuig stort neer in Algerije: 200 doden”

Door een crash met een Algerijns militair vliegtuig zijn woensdag ongeveer tweehonderd mensen omgekomen, vooral militairen. Dat meldden Arabische media op basis van bronnen binnen het Algerijnse leger.

Het toestel stortte neer op het vliegveld van Boufarik. De oorzaak is niet bekend. Boufarik ligt op ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers.

BREAKING: No survivors in Boufarik plane crash, ‘around 200’ were on board: #Algerian military source tells Al Arabiya https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/f4a5EjRcYD