Militair transportvliegtuig crasht in Soedan

Een militair transportvliegtuig is kort na het opstijgen neergestort in Soedan. Een bron op het vliegveld van El-Geneina zegt dat geen van de circa 20 mensen aan boord de crash heeft overleefd. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Het toestel zou zijn neergestort op zo’n 10 kilometer van de luchthaven in deelstaat West-Darfur. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt.

Hulporganisatie Rode Halvemaan meldt dat het vliegtuig patiënten naar hoofdstad Khartoum vervoerde. Zij waren gewond geraakt bij de strijd tussen etnische groepen in het gebied. Die heeft recentelijk het leven gekost aan zeker 48 mensen. Ook raakten volgens de hulporganisatie 241 personen gewond.