Militair riep op tot aanval op nieuwsbedrijf

De FBI heeft een 24-jarige Amerikaanse militair opgepakt. De man zou op sociale media instructies hebben gegeven hoe je het best bommen kunt maken. Ook zou hij hebben opgeroepen een groot Amerikaans nieuwsbedrijf aan te vallen door middel van een autobom, melden verschillende Amerikaanse media maandag. De man werd zaterdag opgepakt.

De verdachte zou daarnaast hebben geschreven dat hij graag wil vechten voor een extreemrechtse groepering in Oekraïne. Die ideeën deelde hij online met een andere Amerikaan, die al in 2016 al naar Oekraïne was gereisd om dezelfde reden.

Onduidelijk is hoe de FBI de 24-jarige man op het spoor is gekomen. Als de militair schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen.