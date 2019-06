Militair in G20-delegatie Brazilië opgepakt

Een Braziliaanse militair is onderweg naar de G20-top in Japan opgepakt met 39 kilo cocaïne in zijn bagage. Dat gebeurde toen zijn legervliegtuig een tussenstop maakte in het zuidwesten van Spanje.

De koffer van de man bleek vol cocaïne te zitten, zegt een woordvoerster van de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die drugscriminaliteit hard wil aanpakken, bevestigt de aanhouding op Twitter. Hij zegt zijn ministerie van Defensie opdracht te hebben gegeven samen te werken met de autoriteiten in Spanje.

De G20-top wordt vrijdag en zaterdag gehouden in het Japanse Osaka. De gearresteerde militair behoorde tot een team dat alvast vooruit reisde. Een rechtbank besloot woensdag dat hij voorlopig blijft vastzitten. De militair wordt verdacht van drugssmokkel. Het is onduidelijk wat hij van plan was met de harddrugs.